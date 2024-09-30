Стремление Европы к перевооружению наталкивается на бюрократическую волокиту, нехватку денег и сопротивление населения.

Европе необходимо быстро перевооружиться, но препятствия, начиная от бюрократии и заканчивая нехваткой денег, мешают оборонным подрядчикам расширяться. Как пишет The Wall street Journal, в последние месяцы необходимость вооружения Украины и самой Европы стала еще более насущной, поскольку европейские лидеры опасаются того, что возможная победа Дональда Трампа может повлиять на приверженность США военным усилиям на Украине.

"Однако в целом усилия по-прежнему упираются в бюрократию, узкие места, настороженное отношение общественности к производству оружия и отказ банков давать деньги в долг", - отмечает WSJ.

Бюрократические проволочки

В конце прошлого года Дания выкупила списанный завод по производству боеприпасов, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов. После выхода на проектную мощность завод должен выпускать 120 000 артиллерийских снарядов в год, в основном калибра 155 мм и 120 мм. Однако политические разногласия затянули процесс поиска компании, которая будет производить боеприпасы, почти на год, а официальный тендер еще не начался, отмечает WSJ. Прогнозируется, что на полную мощность датский завод выйдет не раньше конца 2026 года, то есть через три года после того, как его купило государство.

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Задержка, которая произошла, несмотря на поддержку проекта правительством на высшем уровне, показывает, почему европейские страны не могут переключиться на военную экономику, как это может сделать Россия, отмечает WSJ. В частности, некоторые из причин заложены в европейских странах как демократических экономиках со свободным рынком.

Так, спустя несколько месяцев после приобретения завода большинство в датском парламенте потребовало, чтобы правительство открыло процесс для участников торгов, а не остановилось на предполагаемом фаворите - норвежской оборонной компании Nammo. Несколько датских консорциумов сформировали заявки на участие в тендере, утверждая, что производство должно остаться в руках датчан, чтобы укрепить оборонную промышленность страны.

Претензии от местных жителей

"В других странах континента жители близлежащих районов создают препятствия для реализации проектов. Ведущий европейский производитель танков, компания KNDS, планировала расширить полигон в Мюнхене, но была вынуждена приостановить работы из-за жалоб местных жителей, в том числе одного человека, который заявил, что работы мешают ему медитировать. Другие жители были обеспокоены тем, что шум от полигона повлияет на цены на жилье", - пишет издание.

Так, в немецком городе Тройсдорф компании Diehl Defence с трудом удалось получить разрешение на расширение завода в центре города, чтобы увеличить производство детонаторов и других деталей для системы противоракетной обороны Iris T.

Генеральный директор Diehl Гельмут Раух сказал, что получение разрешения на строительство или расширение оборонных объектов, которое должно занимать несколько месяцев, иногда занимает до 18 месяцев. Чиновники, по его словам, "не понимают... что мы находимся в критической политической ситуации в Европе".

Дефицит средств

Оборонные компании жалуются, что инвесторов часто отпугивают европейские экологические, социальные и корпоративные нормы управления. Еще большая проблема, по их словам, заключается в том, что некоторые банки не дают кредиты оборонным подрядчикам, что делает жизнь особенно трудной для небольших компаний в цепочке поставок отрасли.

Оборонные компании также говорят, что за два года войны в Украине они все еще не получают достаточно долгосрочных заказов, чтобы планировать и инвестировать.

"Бездействие породило порочный круг: Европейские оборонные компании, испытывающие нехватку инвестиций, не справляются с поставками, что побуждает европейские правительства покупать вместо них у американских поставщиков. Это, в свою очередь, означает сокращение средств для европейских производителей, которые рискуют еще больше отстать в гонке за новыми военными и технологическими достижениями", - пишет WSJ.

Европе нужно готовиться к войне с Россией

Как заявил новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, Европе нужно быть готовой к нападению России в течение нескольких лет, и для этого необходимо сделать хотя бы малый запас боэприпасов.

А как писал NYT, у Европы есть четыре ключевых пробела, которые следует заполнить, если европейцы серьезно настроены уменьшить свою зависимость от США в вопросах собственной обороны. Это деньги, численность войск, стратегические факторы влияния и ядерный зонтик.

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