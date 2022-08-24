Как говорят эксперты, таким громким заявлениям ранее неизвестных группировок, как Национальная Республиканская армия, верить не стоит.

Ответственность за убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной взяли на себя сами же россияне. Напомним, что 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась Дугина - дочь российского депутата Александра Дугина.

Как напомнили журналисты проекта FreeДом, 30-летняя девушка, как и ее отец, занималась публицистикой, поддерживала войну России против Украины.

Фейк о причастии Украины к смерти Дугиной сразу начали разгонять росСМИ. Но в ОПУ сразу опровергли это, потому что "мы - не криминальное государство".

Так называемая Национальная Республиканская армия - вот кто является ответственным за ликвидацию дочери идеолога "русского мира". Об этом открыто заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской армией", - говорит он. Также в эфире Пономарев зачитал манифест бойцов этой армии - они объявили Путина узурпатором власти и военным преступником, отправившем российских солдат на верную смерть.

Пономарев также отмечал, что Дугина призывала к уничтожению украинцев. В частности она выступила с обоснованием террористического акта в Еленовке, когда были убиты защитники Мариуполя. Он заявил, что Национальная Республиканская армия готова идти против власти России. "Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора - те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться", - передает слова НРА экс-депутат Госдумы.

А вот российский оппозиционер Андрей Пионтковский считает, что к смерти Дугиной причастны спецслужбы РФ. "Убийство организовано очень профессионально, за ним стоят спецслужбы, разумеется, российские", - говорит он.

Как говорят эксперты, таким громким заявлениям ранее неизвестных группировок, как Национальная Республиканская армия, верить не стоит. Об этой организации ранее никто не знал, ее не существовало. Поэтому многие уверены, что это - "одна из технологий спецслужб РФ".

Напомним, в Подмосковье 20 августа взорвали машину, за рулем которой находилась Дарья Дугина. СМИ выяснили, что взрыв был под днищем внедорожника.

22 августа в ФСБ России похвастались, что "раскрыли" убийство Дугиной - утверждали, что преступление совершила 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая приехала в РФ в июне вместе с 12-летней дочерью. Российская спецслужба утверждает, что Вовк служила в полку "Азов".

Позже полк "Азов" отреагировал на заявление российской ФСБ. В полку сообщили, что женщина с таким именем и фамилией не имеет никакого отношения в "Азову".

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