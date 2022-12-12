Он убежден, что членам королевской семьи рекомендовано избегать российских дипломатов.

Посол России в Великобритании Андрей Келин убежден, что британская королевская семья получила рекомендации не контактировать с российскими дипломатами.

Именно с этим Келин связывает то, что до сих пор контактов с королем Чарльзом III не было, пишет российское издание "Известия".

"Нет, [контактов с королем не было], и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакт с российским посольством", – заявил он.

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Он также с угрозой предупредил, что больше российский бизнес и российские олигархи не считают Лондон безопасной гаванью.

"Никто сейчас не сочтет Соединенное Королевство безопасной гаванью; оно оказалось пиратским убежищем", – заявил он.

Чем отличился посол Андрей Келин

65-летний Андрей Келин на дипломатической работе с 1979 года. Работал в посольстве СССР в Нидерландах, после – в Бельгии, занимал различные должности в МИД РФ, 4 года был постпредом РФ при ОБСЕ.

С 2019 года является чрезвычайным послом РФ в Великобритании. В январе текущего года Келин заявлял, что Россия не будет вторгаться в Украину. Позже на вопрос о том, зачем он соврал, посол ответил, что тогда о планах Москвы не знал.

В июле он угрожал британскому правительству затяжной войной с Украиной, если поставки оружия для ВСУ продлится. Сейчас он остается на посту, но ему запретили посещать здание парламента.

Несмотря на воинственное заявление Келина, его сын не пошел в армию добровольцем и не был призван во время частичной мобилизации. Посол попытался ответить, почему так произошло.

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