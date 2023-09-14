Были выпущены две ракеты, одна из которых просто промахнулась.

Российский пилот пытался сбить самолет ВВС Великобритании в 2022 году. Ракеты были запущены.

Как сообщает ВВС, в сентябре прошлого года пилот выпустил две ракеты, первая из которых не поразила цель, а не вышла из строя, как утверждалось тогда.

Россия тогда убеждала, что инцидент был вызван "технической неисправностью", а Министерство обороны Великобритании публично приняло это объяснение.

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Теперь три высокопоставленных западных источника в оборонительных кругах сообщили ВВС, что российские переговоры, перехваченные самолетом RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании, очень отличаются от официальной версии.

Британский самолет с экипажем до 30 человек 29 сентября 2022 года выполнял задачи по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27. Перехваты свидетельствуют, что один из российских пилотов, получив неоднозначную команду от диспетчера, решил, что ему разрешили нанести удар по британскому самолету.

Второй российский пилот ругался, когда коллега выпустил первую ракету, ведь не воспринял это за приказ нанести удар.

Представитель британского Минобороны, комментируя эту информацию, сказал, что они всегда стремились гарантировать безопасность операций, избежать ненужной эскалации и проинформировать общественность и международное сообщество.

Инцидент с британским самолетом над Черным морем

В октябре прошлого года тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 29 сентября 2022 года российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.

После этого инцидента Британия приостановила патрулирование воздушного пространства и выразила свою обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу. По словам главы британского Минобороны, с невооруженным самолетом Королевских ВВС RC-135 Rivet Joint взаимодействовали два российских истребителя Су-27, один из которых "выпустил ракету в районе Rivet Joint".

Российская сторона назвала причиной инцидента "технической неисправностью".

Впрочем, в апреле СМИ писали, что этот инцидент был значительно серьезнее, чем о нем упоминали в прессе. В объединенном документе этот инцидент называют "почти уничтожением UK RJ". Самолет используют для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

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