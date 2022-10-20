Инцидент произошел 29 сентября 2022 года, после чего Британия на некоторое время прекратила патрулировать международное воздушное пространство над Черным морем.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 29 сентября 2022 года российский истребитель выпустил ракету возле британского самолета, который патрулировал международное воздушное пространство над Черным морем.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время выступления в британском парламенте Уоллес отметил, что после этого инцидента Британия приостановила патрулирование воздушного пространства и выразила свою обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу. По словам главы британского Минобороны, с невооруженным самолетом королевских ВВС RC-135 Rivet Joint взаимодействовали два российских истребителя Су-27, один из которых "выпустил ракету в районе Rivet Joint".

Видео дня

"Не является чем-то необычным то, что самолеты сопровождаются, и этот день не был исключением. Однако во время этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от Rivet Joint за пределами визуальной досягаемости. Общая продолжительность взаимодействия российского и британского самолетов составила около 90 минут. Патрулирование завершилось, и самолеты вернулись на базу", – подчеркнул Уоллес.

Российская сторона назвала причиной инцидента "технической неисправностью".

Известно, что Британия уже возобновила патрулирование. Уоллес добавил, что отныне британские патрули сопровождаются истребителями.

Самолеты РФ в войне против Украины

Россия практически ежедневно наносит удары по украинским городам со стратегической авиации. Так, 18 октября РФ ударила по Киеву из бомбардировщиков в Ростовской области.

Кроме того, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31К специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Уже 20 октября были зафиксированы подлеты российских истребителей в сторону границы Беларуси и Украины. МО Беларуси назвало это"патрулированием границы Союзного государства".

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