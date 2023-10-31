Его подозревают в финансовых махинациях, в частности в нарушении западных санкций против России.

Во Франции местная полиция задержала российского олигарха Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и нарушении международных санкций. Об этом изданию Politico сообщил представитель национальной финансовой прокуратуры Франции.

По его словам, в рамках предварительного расследования антикоррупционное управление французской полиции провело многочисленные обыски в нескольких местах, в том числе и на территории объектов в Париже, принадлежащих Кузьмичеву. По данным французской газеты Le Monde, обыски также состоялись на его вилле в курортном городке Сен-Тропе. Сам миллиардер был задержан в понедельник и пока остается под стражей.

Отмечается, что Кузьмичев является акционером "Альфа-Групп" - одной из крупнейших российских частных инвестиционных компаний. Он попал под санкции ЕС вместе с несколькими другими совладельцами этой компании из-за российского полномасштабного вторжения в Украину.

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"ЕС считает Кузьмичева одним из самых влиятельных лиц в России, имеющим тесные связи с Путиным и российским режимом", – пишет Politico.

Российские олигархи против Запада - последние новости

Как писал УНИАН, российский олигарх Магомед Мусаев вероятно приобрел транснациональную медиагруппу Forbes. До сих пор он владел лишь российской редакцией этого авторитетного издания, но теперь, как утверждает The Washington Post, он получил контроль над всей глобальной медиагруппой.

Также мы рассказывали, что Роман Абрамович сумел спрятать от западных санкций свою коллекцию произведений искусства стоимостью около миллиарда долларов. По данным The Guardian, Абрамович формально переписал эту коллекцию на свою бывшую жену, что позволило ему избежать прямого ареста этих произведений искусства.

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