Перед российским вторжением в Украину он переписал коллекцию на бывшую жену.

Российский миллиардер Роман Абрамович сумел спрятать от западных санкций свою коллекцию произведений искусства стоимостью около миллиарда долларов. Об этом говорится в журналистском расследовании британского издания The Guardian и российского оппозиционного проекта "Важные истории".

Как выяснили журналисты, Абрамович вместе с бывшей женой Дарьей Жуковой по состоянию на 2018 год имели во владении коллекцию из 369 предметов искусства совокупной стоимостью около 962 млн долларов. В коллекцию в частности входят десятки шедевров мирового уровня, принадлежащих кисти Фрэнсиса Бэкона, Пабло Пикассо, Клода Моне и других.

Формальным владельцем этих шедевров является оффшорная компания Seline-Invest, расположенная на британском острове Джерси, который имеет определенную автономию от Лондона. Эту компанию в свою очередь контролирует основанный Абрамовичем трастовый фонд Ermis Trust Settlement, базирующийся на Кипре.

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В 2021 году Абрамович и Жукова поделили после развода свои доли в кипрском трасте пополам, но за три недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину олигарх передал бывшей супруге 1% акций фонда. После этого фонд стал принадлежать Жуковой на 51%, а самому Абрамовичу лишь на 49%.

"В ряде стран такой расклад позволяет существенно уменьшить риски того, что актив будет арестован, если бенефициар 49% попадет под санкции", - отмечают авторы расследования

На практике именно так и произошло. Когда Евросоюз, США и Великобритания применили санкции в отношении Абрамовича и заморозили большинство его активов, то коллекция произведений искусства под них не попала. Где именно сейчас находятся шедевры – неизвестно.

Впрочем, ситуация еще может измениться. Сейчас украинские власти составляют перечень произведений искусства, принадлежащих путинским олигархам. "Наша цель - изъять эти произведения искусства, ответственно их продать, а полученные средства использовать на восстановление Украины", — говорит Александр Новиков, глава Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как российские олигархи уклоняются от санкций

В начале года УНИАН сообщал, что Абрамович переписал на своих детей миллиардные трасты, чтобы избежать санкций. Дети российского олигарха были сделаны бенефициарами трастов, управляющих миллиардными активами Абрамовича, всего за несколько недель до вторжения РФ в Украину.

Также мы рассказывали, что британские власти предусмотрели достаточно щедрые "льготы" для россиян, чьи активы были заморожены в британской юрисдикции. Британцы разрешили российским миллиардерам использовать часть замороженных активов на текущие нужды.

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