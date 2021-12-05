Военный эксперт напомнил, что весной Россия уже использовала такой же метод, однако тогда реакция Запада "сбила" эту угрозу.

Стягивая войска к границам Украины Россия пытается давить как на Киев, так и на Евросоюз.

Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук, пишет "Украина 24".

Он напомнил, что весной Россия уже сосредотачивала свои войска у украинских границ, но неожиданная реакция Запада на действия Путина "сбила" эту угрозу.

"Россия проводила такие же действия. Очень сильно она сгоняла под наши границы войска. И впервые за 8 лет войны Запад отреагировал. Для меня это было неожиданно, потому что до этого с их стороны были только заявления, что мы очень сильно обеспокоены этим всем, но не больше… И тут они стали мощной стеной, и очень конкретно начали прессовать Путина по всем направлениям для того, чтобы это все сбить… Им удалось это сбить весной, эта угроза от нас отошла… Я очень надеюсь, что сейчас Запад ведет те же информационные действия, это проведение мощной информационной кампании против России... Я надеюсь, что они достигнут своей цели, и Россия так и останется на уровне демонстрационных действий и не перейдет к конкретным наступательным операциям", - сказал Кравчук.

По мнению эксперта, действия Кремля связаны с его желанием "дожать свои энергетические вопросы".

"Они работают по двум направлениям. Первое - они устроили энергетический кризис в Европе, начав свой газ то давать, то перекрывать. Второй момент - они начали давить на Украину, угрожая ее оккупировать. Это для Европы тоже очень невыгодно, потому что это будет очень мощный регион опасности, что в любом случае отразится на Европе... Мы помним, что было с миграцией со стороны Беларуси, но фактически это была Россия. Россия показала, каким мощным может быть поток мигрантов. Они будут полномасштабно воевать на территории Украины, что будет со стороны Украины для Европы? Будет масса людей", - считает Кравчук.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Александр Топчий