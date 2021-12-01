Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал провокации белорусских служб абсолютно неприемлемыми.

Ночью с территории Беларуси в сторону Польши были осуществлены выстрелы из пневматического оружия, в результате чего были повреждены осветительные приборы, размещенные на границе.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши в Twitter.

"В районе Тересполя обстреляли осветительные мачты, установленные солдатами войска польского на границе с Беларусью. Фонари были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел велся с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Министр обороны страны Мариуш Блащак назвал такие провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы.

"Военного атташе Беларуси вызовут в Министерство национальной обороны для разъяснения инцидента под Тересполем", - отметил Блащак.

Как сообщал УНИАН, по данным журналиста Рикарда Йозвяка, в пятый пакет санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко в Беларуси попадут 17 человек и 11 учреждений. Новые санкции официально вступят в силу 2 декабря, отметил журналист.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Александр Топчий