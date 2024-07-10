Решению не допускать российский парусник "Штандарт" поспособствовали украинцы в регионе Бретань.

Украинцы Бретани, что на северо-западе Франции, совместно с местными активистами добились отмены участия российского парусника "Штандарт", который является копией фрегата царя Петра I, в большом морском фестивале, который должен состояться во французском Бресте. Об этом Укринформу сообщила президент ассоциации "Ируаз - Украина" Светлана Жестан.

"Мы добились встречи с Фортуне Пелликано, заместителем мэра и президентом морских фестивалей Бреста. Он заявил, что корабль "Штандарт", который находится под действием санкций ЕС, которая распространяется также на исторические реплики судов, не сможет пришвартоваться в Бресте на время праздника. То есть не будет принят и не сможет быть на морском празднике", - сказала Жестан.

Издание отмечает, что накануне активисты провели митинг на площади Свободы в Бресте, чтобы убедиться, что местные власти выполнят решение префектуры Финистера о запрете российскому кораблю заходить в порт в рамках европейских санкций против России.

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"Он не может зайти к нам в Брест", - подтвердила Жестан.

По ее словам, теперь согласно официальным документам, судно может только подойти ближе и спустить шлюпку, чтобы взять еду и воду.

В свою очередь французский активист Бернар Грюа отметил, что, согласно статье 3 Регламента ЕС, после 16 апреля 2022 года запрещается предоставлять доступ к портам, а после 29 июля 2022 года к шлюзам на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России, за исключением доступа к шлюзам с целью покинуть территорию Евросоюза. Грюа также имеет доказательства связей капитана и якобы владельца российского судна Владимира Мартуса с администрацией президента РФ. Кроме того, российское судно представляет риск для национальной безопасности Франции, поскольку может собирать разведывательные данные.

"Этот корабль - идеальная платформа для электронного прослушивания. Он 33 метра в длину. Вы можете посадить на него кого угодно, можете развернуть антенну, кроме того, он имеет в своем экипаже военных или бывших военных. То есть это чрезвычайный инструмент российского режима", - подчеркнул активист.

Санкции против российских судов

В июне десятки судов "теневого флота" РФ попали под санкции Европейского Союза. В "черном списке" оказались не только нефтяные танкеры, но и суда общего назначения и те, что перевозят СПГ.

Всего под санкции попали 27 судов, в том числе два судна, хранящие сжиженный природный газ, и суда общего назначения, которые перевозили запрещенные товары или связаны с организациями, находящимися под санкциями.

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