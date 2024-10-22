По данным издания, на допросе завербованный украинец объяснил свой поступок так - "дьявол соблазнял меня".

В Польше гражданин Украины признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами и в том, что по их поручению готовил диверсий, в частности планировал поджечь польскую фабрику.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал в эфире TVN24, что украинец признался, что действовал по заданию спецслужб РФ. "Есть и другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах РФ по дальнейшим поджогам. Завтра я буду объявлять решения МИД, связанные с этим делом", - анонсировал министр.

Как сообщило издание Wyborcza, задержанный гражданин Украины - Сергей С. 1973 года рождения, родом из Одессы. С января этого года проживает вместе с женой в Германии.

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По данным издания, на допросе завербованный украинец объяснил свой поступок так - "дьявол соблазнял меня".

Задержание украинца в Польше

Гражданина Украины задержали 31 января, а через два дня арестовали. По данным польских правоохранителей, он намеревался "поджечь в городе Вроцлаве объекты, расположенные в непосредственной близости от элементов инфраструктуры стратегического значения".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что за короткий срок в стране произошло несколько серьезных пожаров. "Это попытка дестабилизировать ситуацию в Польше действием внешних факторов", - сказал тогда Дуда.

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