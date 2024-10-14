Россия прибегает к самым разнообразным актам гибридной агрессии - от банальной пропаганды до переориентации на себя целых стран.

Российский диктатор Владимир Путин считает Запад гнилой структурой, поэтому он будет пытаться проверить прочность "красных линий" Европы и США. В частности через попытки посеять глобальный хаос путем диверсий различного характера, пишет The Economist.

"Мы видели поджоги, диверсии и прочее: опасные действия, совершаемые со все большим безрассудством. В частности ГРУ выполняет постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах", - сказал руководитель британской службы внутренней безопасности и контрразведки MI5 Кен Маккаллум.

Его коллега из MI6, британской внешней разведки, сэр Ричард Мур высказался более откровенно.

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"Российские спецслужбы, честно говоря, немного одичали", - говорит он.

Отмечается, что наемники Кремля вытеснили западных соперников из нескольких африканских государств. Российские хакеры, по словам спецслужб Польши, пытались парализовать страну в политической, военной и экономической сферах. Российские пропагандисты распространяют дезинформацию по всему миру. И это на фоне попыток разместить ядерное оружие на орбите.

"То, что Путин пытается сделать, это ударить по нам везде. Всюду и сразу", - утверждает англо-американский политолог, бывший директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл.

По ее словам, Россия пытается максимально давить на НАТО, не провоцируя прямую войну.

"У нас также есть красные линии, и Путин пытается их нащупать", - говорит госпожа Гилл.

Однако специалисты отмечают, что Россия вовсе не является непобедимой. Она все больше становится младшим партнером Китая, ее влияние в Сирии постепенно угасает. Руководитель MI6 говорит, что российскую подрывную деятельность можно прервать с помощью "старой доброй безопасности и разведывательной работы", направленной на выявление офицеров разведки и преступников, которые стоят за ней.

Российская активность на мировой арене

Как писал УНИАН, Россия и Китай постепенно собирают глобальную антизападную коалицию под зонтиком БРИКС. В последнее время несколько стран с проблемной демократией (или без нее вообще) и антизападным мировоззрением подали заявки на вступление туда.

Также мы рассказывали, что РФ будет способна атаковать территорию стран-членов НАТО в течение ближайших 6 лет. Такое мнение высказал руководитель разведывательной службы Германии Бруно Каль.

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