Эта авиабаза не раз подвергалась атакам со стороны Сил обороны Украины.

Россияне строят сооружения для защиты самолетов на авиабазе "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs, которые публикует издание The War Zone.

На снимке от 19 декабря видно примерно 10 железобетонных укрытий на разных стадиях строительства. Их возводят над существующими местами для стоянки самолетов в центральной части объекта. Еще одно сооружение, назначение которого непонятно, строится в отдельной части базы.

Дополнительные решетки были установлены на менее защищенных укрытиях, а также напротив другого строящегося сооружения. Подобные сооружения видели и на других российских авиабазах в прошлом.

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"Дополнительные физические средства защиты в "Бельбеке" имеют смысл. База была особенно приоритетной целью для Украины, поскольку авиация и средства ПВО, базирующиеся на ней, помогают обеспечивать критически важное наблюдение за соседней российской военно-морской базой в Севастополе, а также распространяют это наблюдение далеко вглубь Черного моря", – говорится в материале.

Эта авиабаза не раз подвергалась ударам со стороны Сил обороны Украины. Ее атаковали беспилотниками и ракетами ATACMS.

Однако "Бельбек" в оккупированном Крыму – не единственная российская база, которая сталкивается с угрозами со стороны украинских войск. Появляется все больше признаков того, что Россия пытается защитить от атак уязвимые самолеты, которые сейчас стоят на открытых взлетно-посадочных полосах.

Осенью различные спутниковые снимки демонстрировали процесс строительства укрытий для самолетов на нескольких российских военных аэродромах. Среди них – Курск, Ахтубинск, Приморско-Ахтарск, Ейск, Морозовск, Миллерово и Крымск.

Похоже, что строительство по меньшей мере 70 "бункеров" началось почти одновременно.

Атаки по России: последние новости

Утром 21 декабря в российской Казани было неспокойно. После атаки дронов с территории порохового завода раздавались взрывы.

Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным, сообщал руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

На днях мощные взрывы прогремели вблизи базы Северного флота РФ в российском Мурманске. Примечательно, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

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