Примечательно, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

В российском Мурманске прогремели взрывы вблизи базы Северного флота РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Эта база обеспечивает РФ возможность контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Она поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки", – говорится в сообщении.

Коваленко акцентировал, что в Мурманске находятся склады боеприпасов, командные центры, ремонтные доки и пункты управления флотом. Кроме того, там россияне проводят тестирования – в частности, ракет "Циркон".

Примечательно, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

"Корабли Северного флота являются носителями ракет "Калибр", которые Россия в течение войны запускает по территории Украины. Северный флот РФ также выполняет задачи по разведке и противодействию силам НАТО с прицелом на Арктику", – добавил Коваленко.

В то же время издание The Barents Observer пишет, что в том районе, где прогремели взрывы, расположены десятки военных объектов, в том числе военно-морская авиабаза Североморск-1.

"Североморск-1 находится в 13 км от места видеосъемки. Авиабаза является второй по величине на Кольском полуострове и вмещает как истребители, так и бомбардировщики и самолеты морской разведки. На аэродроме также базируется эскадрилья вертолетов Ка-27", – говорится в материале.

Кроме того, на расстоянии 11 км от места видеосъемки находится открытый склад оружия. А к северо-западу от базы Североморск-1 расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

Удары по территории РФ

Ночью 19 декабря в Новошахтинске Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. В сети сообщили о пожаре на Новошахтинском НПЗ.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины нанесли удар по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также сообщал о том, что в Ростовской области было атаковано ФКП "Комбинат Каменский", который специализируется, в частности, на изготовлении ракетного топлива.

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