AbbVie производит десятки продуктов в области эстетической медицины.

Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки в РФ продуктов, используемых в эстетической медицине.

Об этом говорится в сообщении на сайте компания.

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie остановила операции по всем нашим продуктам для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", - отметили в AbbVie.

Компания подчеркнула, что ее благотворительная деятельность сосредоточена на гуманитарной помощи, поддержке сотрудников и пожертвованиях.

В частности, речь идет о пожертвовании 1 миллиона долларов, пожертвовании лекарств правительству Украины и так далее.

"Мы надеемся на мирное решение", - отметили в компании.

AbbVie производит десятки продуктов в сфере эстетической медицины, в том числе - Botox (для коррекции мимических морщин и гипергидроза) и различные филлеры (для контурной пластики).

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