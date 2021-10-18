Также прекращается работа военной миссии НАТО в Москве.

Россия с 1 ноября приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО, расположенного в Брюсселе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Также в Москве будет приостановлена деятельность военной миссии альянса и его информационного бюро.

Теперь контакты России и НАТО будут поддерживаться через их посла в Бельгии.

Читайте такжеУкраина получила вторую партию военной помощи США (видео)Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо проявлять бдительность перед лицом "злонамеренной" деятельности России.

Напомним, что двухпартийная группа сенаторов США призвала Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

НАТО выслала российских дипломатов из Брюсселя

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО договорились выслать восьмерых российских дипломатов и упразднить должности еще двух дипломатических работников.

Решение касается российских дипломатов, которые являются "необъявленными офицерами российской разведки".

Российский сенатор Климов заявил, что это решение "без ответа не останется".

Автор: Людмила Жерновская