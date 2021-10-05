Они требуют, чтобы штат посольства США в Москве расширили.

Двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

Об этом пишет Reuters.

По их словам, сейчас в России находится около 100 американских дипломатов, а в США - 400 российских.

"Такая диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах", - написали сенаторы в письме Байдену.

Читайте такжеВ Беларуси более 100 человек задержали за комментарии о гибели КГБшникаОни заявили, что в противном случае Байден должен начать высылку 300 российских дипломатов.

Отмечается, что в августе Россия запретила посольству США в Москве нанимать россиян, за исключением охраны, вынудив миссию уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков.

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает выступать против газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Людмила Жерновская