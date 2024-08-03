Россия рассматривала вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена.

Россия готовилась поставить ракеты и другое военное оборудование повстанцам-хуситам в Йемене в конце прошлого месяца, но в последий момент отказалась от этого на фоне закулисных усилий США и Саудовской Аравии.

Как сообщили CNN многочисленные источники, знакомые с ситуацией, саудовцы, предостерегли Россию от вооружения одного из своих главных противников, узнав о таких планах.

США, которые участвовали в нескольких дипломатических усилиях по предотвращению поставок оружия РФ поддерживаемым Ираном повстанцам, отдельно попросили саудовцев помочь убедить Москву не продолжать эти усилия.

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Высокопоставленный американский чиновник отказался обсуждать детали планов России по вооружению хуситов. Но он сказал, что США рассматривают любую попытку третьей стороны поддержать поставки оружия хуситам "как противоречащую целям, которые мы преследуем", когда речь идет о достижении прочного мирного урегулирования в Йемене между хуситами и саудовцами и содействии стабилизации региона. Более того, участие хуситов в такого рода оружейных сделках "продемонстрировало бы нам отсутствие приверженности" хуситов мирным переговорам, сказал чиновник.

По словам чиновника, в настоящее время хуситы "судя по всему, все дальше отходят от приверженности мирному процессу в Йемене".

Российские корабли в Красном море

Источники сообщили, что разведывательному сообществу США остается неясным, было ли сопротивление Саудовской Аравии ключевым в отказе России от своего плана вооружить хуситов или это был всего лишь один из ряда факторов, побудивших президента России Владимира Путина изменить свое мнение.

По словам официальных лиц, РФ рассматривала вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за ее решение позволить Украине нанести удар по российской территории с использованием поставленного США оружия.

И хотя передача оружия была отозвана, Россия все же направила военных в Йемен, чтобы помочь консультировать хуситов в течение трех дней в конце июля, сообщили источники.

Американские официальные лица наблюдали, как крупные российские корабли сделали необычную остановку в южной части Красного моря, где российский персонал высадился, был подхвачен хуситами на лодке и переправлен в Йемен.

Россияне несли с собой сумки, но ничего, что выглядело бы достаточно большим, чтобы перевозить оружие или его компоненты, сообщили источники. Неясно, перевозили ли российские корабли оборудование, которое Россия готовилась передать хуситам до того, как Кремль отказался от этого плана.

До и во время визита россиян в Йемен хуситы предприняли необычный шаг, выпустив уведомление морякам, которое предупреждает суда о потенциальных опасностях на море. По словам американского чиновника, разведка указала, что хуситы намеревались провести учения с боевой стрельбой во время приема россиян, но эти планы, по-видимому, также были отменены.

Террор хуситов в Красном море

США внесли хуситов в список всемирной террористической организации в январе после нескольких месяцев ракетных и беспилотных атак хуситов на торговые суда в Красном море, в результате которых погибло несколько моряков и была нарушена мировая торговля. Однако, несмотря на несколько раундов санкций и военных атак США на инфраструктуру вооружения хуситов, повстанцы продолжают атаковать торговые суда на этом важном водном пути.

Удары, по-видимому, не оказали существенного влияния на запасы хуситов, и повстанческая группировка даже продемонстрировала признаки готовности продать некоторое количество оружия сомалийской боевой группировке "Аш-Шабааб" в июне. Но их поставки не бесконечны, особенно потому, что за последние несколько месяцев США ввели санкции против нескольких субъектов - в основном из Китая и Омана - которые, как полагают, поставляют группировке компоненты оружия.

Хуситы также особенно нуждаются в новых радиолокационных системах, на которые силы Центрального командования США регулярно нацеливаются, чтобы попытаться смягчить ракетные атаки хуситов.

Также были признаки того, что главный покровитель хуситов, Иран, испытывает некоторую обеспокоенность по поводу стратегии атак группировки, в то время как Россия критически относится к атакам США и Великобритании на хуситов.

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