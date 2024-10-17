В частности США атаковали подземные объекты хуситов.

Американские бомбардировщики-невидимки B-2 нанесли удары по объектам хранения оружия, связанные с повстанцами-хуситами в Йемене, сообщает Bloomberg.

По информации журналистов, такие атаки стали последней попыткой приостановить обстрелы группировки, которую поддерживает Иран. Известно, что в результате атак произошли перебои в коммерческом судоходстве в Красном море.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам. По его словам, использование бомбардировщиков B-2 должно было послать специальный сигнал.

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"Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники пытаются держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они спрятаны под землей, или укреплены", - подчеркнул Остин.

В то же время центральное командование США сообщило, что бункеры имели "ракеты, компоненты оружия и другие боеприпасы, которые используются для поражения военных и гражданских судов во всем регионе".

В ведомстве добавили, что в операции участвовали военные ВВС и ВМС США, а также пока нет никакой информации о жертвах среди гражданского населения.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, 13 октября "Хезболла" атаковала дронами Израиль, в результате чего пострадали 60 человек. Отмечается, что два беспилотника были сбиты вблизи Хайфы, а третий попал в толпу возле города Биньямин.

В то же время в Израиле сообщили, что армии удалось ликвидировать командующего штабом террористической организации "Хезболла" Сухайла Хусейна Хусейни. Отмечается, что точечный удар был нанесен, опираясь на информацию разведки в районе Бейрута.

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