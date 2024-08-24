По словам журналистов, похоже, что США отказались от операции "Страж процветания".

Операция многонациональной коалиции под руководством США "Страж процветания" (OPG), которая была начата в декабре 2023 года в ответ на нападения хуситов на коммерческое судоходство в южной части Красного моря, не сработала. Об этом говорится в статье The Telegraph.

Отмечается, что целью операции было обеспечение единого международного фронта, который бы сдерживал хуситов от дальнейших нападений. Также это должно было успокоить судоходные компании, которые из соображений риска и связанных с ним расходов на страхование уже начинали обходить длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

Однако, по словам журналистов, хуситов это не остановило. Они продолжали обстреливать все – от кораблей до иранских зерновозов и российских судов "теневого флота". Это привело к операции "Посейдон Арчер", начавшейся в январе 2024 года и предусматривавшей контрудары США и Великобритании по объектам хуситов. Но эти попытки также провалились.

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Начиная с января, количество атак не только постоянно росло, но и диверсифицировалось. К беспилотникам и крылатым ракетам добавились захваты судов и баллистические ракеты. В апреле впервые был применен наземный беспилотник, и с тех пор наблюдается постоянный рост использования этого метода. Недавно хуситы начали сопровождать свои атаки огнем из стрелкового оружия с быстроходных катеров. За последние несколько недель количество атак увеличилось, превысив средний показатель в 2,5 атаки в неделю.

По словам авторов, даже Россия пока не хочет рисковать. В начале этого месяца российские танкеры "Арпус" и "Арлан" могли пройти через Суэцкий канал. Однако они перегрузили нефть на слишком большую "Золотую жемчужину", которая обогнула мыс.

Танкер под греческим флагом Sounion стал последней жертвой, на которую было совершено четыре нападения, что привело к пожару на борту. Французский военный корабль из миссии "Аспидес" пришел на помощь, уничтожив приближающийся надводный беспилотник. Затем был спасен экипаж. "Отличная работа, за исключением того, что сейчас корабль заброшен и, согласно данным Объединенного морского информационного центра (JMIC), находится между Эритреей и Йеменом. Если на него снова нападут или он сядет на мель, 150 000 тонн нефти станут пятым по величине разливом нефти в истории. Это будет как Exxon Valdez умножить на четыре", – пишут авторы.

То, что на помощь пришел корабль ЕС, неудивительно. Несмотря на скудные военно-морские ресурсы ЕС, они единственные пока там присутствуют. В радиусе 500 миль нет ни одного корабля "Страж процветания". Еще в мае, когда авианосец USS Dwight D Eisenhower присутствовал, США имели 12 военных кораблей на станции, обеспечивающих сочетание ракетных пикетов и сопровождения. Сейчас нет ни одного.

"С точки зрения Великобритании, причина проста: у нас не хватает кораблей, точнее, не хватает кораблей, которые находятся в рабочем состоянии. В США все сложнее, потому что у них есть корабли, но они просто решили не отправлять ни одного... ВМС США объявили, что, возможно, придется припарковать 17 вспомогательных кораблей поддержки из-за проблем с экипажами", – пишут авторы.

Отмечается, что впервые за много лет западная часть Тихого океана осталась без авианосца. Хотя США могли бы иметь корабли в Красном море, если бы захотели: "Вывод может быть только один: США отказались от операции "Страж процветания". Она не сдерживала хуситов и не успокаивала судоходство, поэтому они могут уйти и заняться чем-то другим", – говорится в публикации.

Указано, что вливает желание избежать эскалации в отношениях с Ираном, поэтому удары "Посейдон Арчер" были точечными и достаточно ограниченными. К тому же рынок морских перевозок в определенной степени приспособился к новым условиям. Сейчас они зарабатывают неплохие деньги, но последствия для окружающей среды, связанные с дополнительным пробегом, означают, что они в конце концов предпочтут возвращение обратно через Суэцкий канал. Пока что обход вокруг мыса является лишь новой нормой.

"Мы надеемся, что США вытащат нас из этой ямы... Надеемся, что эсминец "Теодор Рузвельт", который уже больше месяца находится в Персидском заливе, вот-вот перейдет к Красному морю и продолжит там, где остановился Эйзенхауэр. Нет никаких гарантий, что это сработает так же, как и раньше, но просто сдаться, пока ищется политическое или финансовое решение – это почти неописуемо большое отклонение от исторического морского мышления США. Свобода судоходства заложена в ДНК ВМС США – сейчас не лучшее время для самого мощного флота мира отказываться от этого ключевого принципа", – заключает автор.

Беспредел хуситов в Красном море

Ранее УНИАН писал, что в Красном море йеменские хуситы атаковали два танкера, один из которых направлялся из РФ в Китай. Судно атаковали с помощью водных средств и баллистической ракеты.

Также журналисты заявляли, что Россия готовилась поставить ракеты и другое военное оборудование повстанцам-хуситам в Йемене, но в окончательный момент отказалась от этого на фоне закулисных усилий США и Саудовской Аравии.

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