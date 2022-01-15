Расследователи отмечают, что "за все время наблюдений не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме комплекса "Искандер-М"".

Как минимум из двух бригад Восточного военного округа России перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом допускается, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Об этом говорится в материале расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

"11 января в Твиттере опубликовали видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке, и опознали на нем оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М"", - говорится в сообщении.

Такие же, только менее аккуратно накрытые брезентом машины видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января.

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"За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-то другую технику, кроме этих двух машин комплекса "Искандер-М"", - отметили расследователи.

"На еще одном видео, опубликованном 11 января, мы не заметили самих пусковых установок и/или ТЗМ, но зато разглядели все те же трехосные кунги и автопоезда. На сей раз последние оказались нагружены контейнерами, по всей видимости, с ракетами комплекса "Искандер"", - допускают расследователи.

Они уточняют, что согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы с военной техникой выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады российской армии. Эти соединения, имеющие на вооружении "Искандеры", входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

CIT отмечает, что о переброске 107-й ракетной бригады "в Украину" также упоминается в комментариях к одному из видео с российской военной техникой.

При этом Минобороны РФ объясняет переброску частей и соединений "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации".

"Однако, во-первых, до учений "Восток-2022", в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно вспомнить, что в 2014 году переброску российских регулярных частей для ввода на территорию Украины также объясняли учениями", - отметили расследователи.

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