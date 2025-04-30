Новый мост будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог.

Между Россией и Северной Кореей появится новый автомобильный мост. Он будет проходить через реку Туманная. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет Reuters.

Отмечается, что строительство моста началось в среду, 30 апреля. По словам Мишустина, он будет расположен рядом с существующим железнодорожным "Мостом Дружбы", который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.

Премьер-министр РФ добавил, что строительство нового моста является "значимым событием в российско-северокорейских отношениях".

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В агентстве напомнили, что новый автомобильный мост между Россией и КНДР обсуждался в течение многих лет. Он будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Строительство было согласовано во время визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею в прошлом году.

Мишустин на церемонии, посвященной началу строительства нового моста, заверил, что он позволит предпринимателям существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Помимо этого премьер-министр РФ подчеркнул, что мост обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции, а также "откроет хорошие перспективы для туризма".

По данным росСМИ, новый автомобильный мост будет полностью построен к лету 2026 года.

Стало известно, сколько северокорейских солдат убиты на войне в Украине

Ранее южнокорейский законодатель Ли Сон Квун со ссылкой на данные разведывательного агентства назвал количество северокорейских солдат, которые были убиты на войне в Украине. Он рассказал, что в ходе боевых действий погибли около 600 военнослужащих КНДР.

Ли Сон Квун уточнил, что сейчас потери войск КНДР оцениваются в 4700 человек, "включая около 600 погибших". По его словам, тела убитых кремированы в Курске, а потом останки привезли в Северную Корею.

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