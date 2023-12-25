Такой альянс будет даже более серьезной угрозой демократическому миру, чем был Варшавский блок во главе с СССР.

Россия и Китай становятся все более агрессивными в своих общих амбициях свергнуть США, как самую влиятельную державу мира. Москва и Пекин уже близки к созданию полноценного военного альянса, который представляет наибольшую угрозу для США за всю историю, пишет Business Insider.

"Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и что это партнерство становится все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном смысле"", — сказал Джонатан Уорд, генеральный директор Atlas Group.

В течение последних двух лет Россия и Китай начали совместные военно-морские учения в Японском море, Россия передала Китаю технологии подводных лодок, которые могли бы дать ему преимущество в войне с союзниками США в Тихом океане, а лидеры двух стран пообещали сотрудничать в развитии высокотехнологичного оружия. Также Россия продала Китаю самолеты Су-25, вертолеты Ми-17 и системы ПВО С-400.

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Хотя лидеры не подписали официальный военный альянс, такие шаги должны вызывать серьезную озабоченность у США и их союзников, пишет Челс Михта в недавней статье для Центра анализа европейской политики.

"Полномасштабный китайско-российский альянс создаст для Соединенных Штатов угрозу, которая не похожа ни на одну угрозу, с которой они столкнулись после окончания холодной войны", - пишет Михта.

Комиссия Конгресса по стратегической позиции Соединенных Штатов в октябре заявила, что сейчас США сталкиваются с угрозами, которые "фундаментально отличаются от того, что было в прошлом, даже в самые темные дни холодной войны" из-за роста Китая и России.

"Ось Россия-Китай представляет огромную угрозу для Соединенных Штатов, учитывая, что нам придется заботиться о безопасности как в Европе, так и в Азии, а также на Ближнем Востоке, с риском оказаться в затруднительном положении, пока Пекин и Москва будут координировать усилия, чтобы достичь их региональных амбиций", - сказал Уорд.

Отношения России и Китая - последние новости

Как писал УНИАН, Китай активно наживается на российском вторжении в Украину, продавая агрессору практически все, что нужно в современной экономике, ведь Россия больше не может импортировать это с Запада. Больше всего от всплеска торговли с Россией выиграли китайские производители автомобилей, но хорошо заработали не только они.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия становится все более зависимой от Китая из-за войны против Украины. Эта зависимость растет в экономическом и финансовом плане, а также из-за потребности получения Россией сырьевых ресурсов, в том числе для оборонной промышленности.

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