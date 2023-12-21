Китай самостоятельно обеспечивает Россию всем тем, что раньше в Россию поставлял весь мир.

Китай активно наживается на российском вторжении в Украину, продавая агрессору практически все, что нужно в современной экономике, ведь Россия больше не может импортировать это с Запада. Об этом пишет The New York Times.

"Китайский экспорт к соседу настолько силен, что этим летом китайские строители построили склады и 20-этажные офисные башни на границе", – описывает газета текущую ситуацию.

Так, больше всего от всплеска торговли с Россией выиграли китайские производители автомобилей. После того как с российского рынка ушли прочь Mercedes-Benz, BMW и другие западные производители, им на смену пришли китайские бренды. Сейчас потоком в Россию идут и грузовики для бизнеса, и легковые автомобили для населения.

Видео дня

"Никогда прежде мы не видели, чтобы автопроизводители из одной страны так быстро съедали такую большую долю рынка — китайцы получили неожиданность", — говорит автомобильный консультант по Азии Майкл Данн.

NYT отмечает, что США решительно предостерегли Китай от отправки вооружений в Россию, но пока никто не привел веских доказательств того, что китайцы это делают. Однако некоторое гражданское оборудование, которое Китай продает России, такое как беспилотники и грузовики, также используется в военных целях.

Разрыв России с Западом стал подарком также и для строительной отрасли Китая, которая переживает жесткий кризис после COVID-ного карантина. Вдоль границы расширяется и строится торговая инфраструктура. Летом в приграничных городах Китая строительство велось быстрыми темпами и приостановилось лишь из-за холодной зимы.

Также строятся новые трубопроводы, нужные для одного из важнейших товаров, которыми торгуют две страны – энергоносителей.

"Дешевая российская энергия в обход санкций, наложенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках, даже если их производственные конкуренты в других местах, в частности в Германии, столкнулись с резко более высокими ценами на энергию в течение большей части последних двух лет", – пишет NYT.

Россия наращивает поставки природного газа через свой трубопровод "Сила Сибири" в Китай и ведет переговоры о строительстве второго, который транспортировал бы газ с месторождений, которые ранее обслуживали Европу. Китай и Россия также договорились построить третий трубопровод меньшего размера, по которому газ будет транспортироваться из восточной части России в северо-восточный Китай, и строительство этого проекта быстро началось.

Сотрудничество России и Китая - последние новости

Как писал УНИАН, Россия продолжает получать технологии, необходимые для поддержки экономики. The New York Times утверждает, что РФ не трудно получить почти все коммерческое оборудование, в частности телекоммуникационное, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных машин и систем вооружения, а также дроны. И в этом помогает Китай.

Недавно ЕС передал Китаю список китайских компаний, которые помогают России обходить санкции. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидера Китая Си Цзиньпина немедленно разобраться с этими компаниями. Он также указал, что страны ЕС вскоре обсудят, вводить ли санкции против этих субъектов хозяйствования.

Вас также могут заинтересовать новости: