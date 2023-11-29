Эта зависимость растет в экономическом и финансовом плане, а также из-за потребности получения Россией сырьевых ресурсов, в том числе для оборонной промышленности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия становится все более зависимой от Китая в различных аспектах из-за войны против Украины.

"Мы видим экономическую зависимость. Мы видим как Россия становится все более и более зависимой от Китая в финансировании, в поставках сырьевых товаров и также ключевых товаров для оборонной промышленности", - подчеркнул он на пресс-конференции после заседания Совета Украины-НАТО на уровне глав МИД.

Также генсек НАТО указал на тот факт, что Россия больше не может экспортировать энергетические ресурсы в Европу так, как это было раньше, что делает ее еще более зависимой от Китая.

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"Из года в год Москва отдает в залог свое будущее Пекину. Это один из примеров как Россия становится все более и более слабой экономически в результате этой войны", - подчеркнул Столтенберг.

Также он сказал, что одновременно большая зависимость России от таких стран как Иран и Северная Корея в поставках вооружения свидетельствует о слабости России.

Война в Украине - роль Китая

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский не видит у руководства Китая желания помочь России захватить Украину. В то же время, президент убежден, что война кончится, когда Китай начнет давить на Кремль.

Ранее Пекин неоднократно заявлял, что заинтересован в переговорах и деэскалации ситуации в Украине. Представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что переговоры лидеров Китая и США не повлияют на отношение Пекина к международным и региональным кризисам, в частности, не изменят его позицию относительно войны в Украине.

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