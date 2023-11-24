Строительство туннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями.

Российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, провели секретные обсуждения планов строительства подводного туннеля, соединяющего Россию с оккупированным ею Крымом. Они надеются создать транспортный маршрут, который будет защищен от атак со стороны Украины, свидетельствуют сообщения, перехваченные украинскими службами безопасности.

Переговоры, включавшие встречи в конце октября, были спровоцированы растущей обеспокоенностью России по поводу безопасности моста через Керченский пролив, который служил ключевым логистическим маршрутом для российских военных, но уже дважды подвергался ударам со стороны Украины и остается уязвимой военной целью. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, переговоры подчеркивают решимость России сохранить контроль над полуостровом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, а также растущую зависимость Москвы от Китая как источника мировой поддержки.

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По словам американских чиновников и инженерных экспертов, строительство туннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями. Они отметили, что работы такого масштаба, вероятно, стоящие миллиарды долларов и занимающие годы, никогда не предпринимались в зоне военных действий.

Однако, несмотря на сомнения относительно жизнеспособности этого плана, по мнению экспертов, у России есть четкие причины для его реализации. Не сумев добиться решающей победы в войне, говорит Александр Габуев, эксперт по отношениям Москвы и Пекина Российского Евразийского центра Карнеги, Россия "сталкивается с риском того, что Украина будет пытаться разрушить Керченский мост".

Риски для Китая и попытки избежать санкций

Этот проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, который никогда официально не признавал аннексию Крыма Россией и чьи компании могут попасть под экономические санкции, которые Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели против Москвы.

Тем не менее, перехваченные электронные письма показывают, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о своей готовности участвовать в проекте. Подлинность сообщений была подтверждена другой информацией, полученной The Washington Post, включая файлы регистрации компаний, показывающие, что российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в электронных письмах, недавно был сформирован в Крыму.

В электронных письмах, распространенных среди должностных лиц консорциума в последние недели, упоминаются встречи с китайскими делегатами в Крыму. В сообщении от 4 октября говорится, что Китайская железнодорожно-строительная корпорация CRCC "готова обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе".

Регистрационные файлы консорциума показывают, что имена шести из девяти директоров-основателей организации не указаны в публичных документах, что разрешено российским законодательством, призванным защитить объекты западных санкций.

В электронных письмах также раскрываются усилия Китая по сохранению секретности. Подчеркивается, что CRCC будет участвовать только при "строгом условии полной конфиденциальности" и что название компании будет заменено на "другое, независимое юридическое лицо" в любых контрактах. В другом электронном письме упоминается китайский банк, готовый "конвертировать свои долларовые средства в рубли для их перевода в Крым для финансирования проектов [консорциума]".

В электронных письмах упоминаются обсуждения консорциума с руководителем CRCC, которого зовут Сюй Хуасян, имя которого, похоже, совпадает с именем гражданина Китая, который указан в качестве вице-президента и заместителя генерального директора международного подразделения компании.

Технически возможно, но есть риск ракетных ударов

Эксперты по крупным международным транспортным проектам заявили, что строительство тоннеля под Керченским проливом технически осуществимо и что у Китая есть необходимый опыт и оборудование. По словам технических экспертов, подземные работы могут проводиться с минимальным риском, но проект по-прежнему оставит тысячи сотрудников, дорогостоящее оборудование и обширные строительные площадки в пределах досягаемости украинских ракет.

По мнению экспертов, из-за угрозы нападения Россия и Китай, вероятно, не смогут использовать новые методы строительства с использованием гигантских дноуглубительных судов на поверхности воды. Вместо этого у них не будет другого выбора, кроме как использовать традиционную технологию бурения туннелей.

"Это будет очень трудно саботировать, если только вы не атакуете входы", - сказал инженер, который работал над несколькими крупнейшими в мире туннельными проектами. По его словам, строительство туннеля через Керченский пролив, вероятно, будет стоить не менее 5 миллиардов долларов и потребует от российских военных защиты "не только пролива, но и необходимых производственных объектов" на берегу.

Другие варианты соединить РФ с оккупированным Крымом

Предложение о создании туннеля появилось на фоне реализации других инфраструктурных проектов на территориях, которые РФ оккупировала с 2014 года или захватила после прошлогоднего полномасштабного вторжения в Украину. На недавних спутниковых снимках видны новые участки железной дороги вдоль побережья Азовского моря - части оккупированного сухопутного маршрута, который также соединяет Россию с Крымом.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, то российские оккупанты начали строить железную дорогу из РФ в пока еще подконтрольный им Крым, поскольку их логистика завязана на железнодорожный транспорт. Он отметил, что железная дорога имеет гораздо большую пропускную способность, чем автодороги и морские пути.

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