Нападение Ирана на Израиль было очень похоже на нападения, совершенные Россией на Украину.

Россия и Иран используют Украину и Израиль в качестве "лабораторий на поле боя" для изучения уязвимостей западных военных сил, пишет The Hill со ссылкой на экспертов в подкомитете по иностранным делам Палаты представителей США.

"Вместе Россия и Иран используют Украину и Ближний Восток в качестве боевых лабораторий для совершенствования своего оружия и разработки методов преодоления оборонительных систем США и их союзников… Иран получает от России уроки комбинированных ударов, а также знания о сильных и слабых сторонах западных систем противовоздушной и противоракетной обороны", — заявляют эксперты.

Отмечается, что нападение Ирана на Израиль было "удивительно похоже на нападения, совершенные Россией на Украину".

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По мнению экспертов, зависимость России от иранского оружия для продолжения вторжения на Украину изменила баланс сил в отношениях между странами, ослабив влияние России на режим, а Иран получил взамен больше возможностей.

"Одно из последних событий, которое мы должны пресечь, - это увеличение поставок российского и иранского оружия и боеприпасов, которые сегодня помогут России захватить Украину, а завтра могут помочь Ирану одолеть Израиль", - сказал Габриэль Норонья из Еврейского института национальной безопасности Америки.

Законодатели из подкомитета призвали Палату представителей как можно скорее принять пакет оборонных расходов для помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.

Помощь США Украине

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал конгрессменов срочно принять помощь Киеву. Как говорится в заявлении, это нужно сделать до конца этой недели.

В среду, 17 апреля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что придерживается своего плана вынести ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины,. Он сказал, что голосование состоится в эту субботу, 20 апреля, вечером.

В части Украины предусматривается выделение 61 млрд долларов. Законопроект требует от Государственного департамента и Пентагона представить стратегию США по поддержке Киева в течение 45 дней после принятия.

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