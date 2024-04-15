Тегеран не учел, что Израиль находится в значительно более выгодном положении, чем Украина, говорят аналитики.

Ракетно-дроновая атака Ирана по Израилю, состоявшаяся в ночь на воскресенье, была спланирована с учетом российского опыта ударов по Украине. Такое мнение высказали эксперты проекта критических угроз Американского института предпринимательства Брайан Картер и Фредерик В. Каган.

"Ударный пакет был смоделирован на основе тех, которые россияне неоднократно применяли против Украины, чтобы увеличить эффект", - говорят аналитики.

Они отметили, что Иран сначала запустил беспилотники, а уже значительно позже - крылатые и баллистические ракеты. Все было сделано с таким расчетом, чтобы ракеты и беспилотники оказались в зоне действия израильской ПВО одновременно.

Видео дня

"Цель такого пакета заключается в том, чтобы более медленные крылатые ракеты и беспилотники отвлекали и подавляли противовоздушную оборону, чтобы позволить баллистическим ракетам, которые гораздо труднее сбить, достичь своих целей", - объясняют аналитики.

По мнению Картера и Кагана, атака нанесла значительно меньше урона, чем надеялись иранцы, которые недооценили "огромные преимущества Израиля в защите от таких ударов по сравнению с Украиной".

"Иранцы, скорее всего, ожидали, что мало или вообще ни одна крылатая ракета и беспилотник поразят их цели, но, вероятно, надеялись, что это сделает значительно больший процент баллистических ракет", - говорят аналитики.

Картер и Каган считают, что Тегеран извлечет уроки из этого провала и поработает над улучшением своей способности проникать сквозь оборону Израиля, как это удается делать россиянам в Украине.

Эксперты отмечают, что Израиль спасли несколько факторов, которых нет в случае с Украиной:

значительно больше современных систем ПВО, сконцентрированных на меньшей площади;

Израиль от Ирана отделяет более 1000 километров пространства, которые позволяют отреагировать на атаку и сбить по крайней мере часть средств поражения;

Израиль вместе с союзникам имел возможность свободно задействовать "сотни боевых самолетов", чтобы сбить большинство дронов еще задолго до их появления в израильском небе;

иранские ракеты значительно примитивнее российских, что тоже сыграло определенную роль.

Иранская атака на Израиль: последние новости

Как писал УНИАН, атака Ирана еще больше осложнила политическую ситуацию для президента США Джо Байдена не только из-за угрозы развертывания масштабной войны на Ближнем Востоке, но и потому, что она могла вдохновить ХАМАС отказаться от соглашения о прекращении огня с Израилем. Байден долго подталкивал Израиль к этому соглашению.

Представитель иранского режима на условиях анонимности рассказал Financial Times, что субботняя атака была сигналом для Запада "Мы безумнее, чем вы думаете. Мы готовы к худшим последствиям, чем вы ожидаете".

Вас также могут заинтересовать новости: