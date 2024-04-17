Президент США должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, следует из обнародованного текста законопроекта.

Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе

Как пишет The Hill, законопроект о помощи Украине требует от Госдепа и Пентагона представить стратегию США по поддержке Киева в течение 45 дней после принятия, говорится в документе. Проект закона предполагает ассигнования $61 млрд в связи с войной в Украине, в т.ч. $23 млрд на восполнение арсеналов США.

Кроме того, документ предписывает президенту США предоставить Украине ракеты ATACMS.

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Президент США должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, следует из обнародованного текста законопроекта. Предусматривается конфискация российских активов для покрытия расходов.

При этом он имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года. Голосование по законопроектам состоится в субботу, 20 апреля.

На что еще пойдут предусмотренные средства:

11,3 млрд долларов на текущие военные операции США в регионе.

13,8 млрд долларов на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг.

26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Также законопроект усиливает наблюдение из-за требований личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

Спикер Майк Джонсон сказал, что законодательство будет включать структуру кредитов для оказания помощи, а также усовершенствованную стратегию и подотчетность.

Позже в среду Джонсон заявил, что планирует обнародовать текст четвертого законопроекта, который включает в себя другие приоритеты национальной безопасности, в том числе запрет TikTok, положение о помощи в оплате помощи путем использования конфискованных российских активов, санкций и других мер для противостояния России, Китаю и Ирану.

Помощь Украине от США - последние новости

В среду, 17 апреля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что придерживается своего плана вынести ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины, после столкновения со значительным давлением со стороны сторонников жесткой линии. Отмечается, что в обращении он сказал, что голосование состоится в эту субботу, 20 апреля, вечером.

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