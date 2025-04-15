Вероятно, Кремлю аэродром "Манухуа" нужен под стратегическую авиацию.

Россия хочет арендовать авиабазу в Индонезии, которую уже использовала для посадки своих стратегических самолетов. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о стремлении РФ подготовиться к возможной эскалации в Тихоокеанском регионе.

Как пишет Defense Express, Москва активно ищет новые места дислокации для своей стратегической авиации в регионе Тихого океана - и это вызывает беспокойство на Западе. В частности, РФ заинтересована в индонезийской авиабазе "Манухуа", расположенной вблизи города Биак-Нумфор в провинции Папуа - фактически возле Австралии.

В течение последних лет Россия уже запрашивала разрешения на посадку своих самолетов типа Ил-76 и Ту-95 на этой базе - и часть таких запросов была одобрена. Теперь же, по данным агентства Janes, Кремль хочет получить полноценный доступ к базе на постоянной основе. Соответствующий запрос уже направлен правительству Индонезии.

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По информации Janes, в феврале 2025 года состоялась встреча между секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу и министром обороны Индонезии Сджафри Сджамсоеддином. Именно после этой встречи Москва подала официальный запрос на использование базы "Манухуа".

Сейчас на авиабазе дислоцирована 27-я эскадрилья ВВС Индонезии, оснащенная разведывательными самолетами CN235. Также здесь формируют 9-е авиакрыло, которое пока не имеет собственной техники. Важно, что взлетно-посадочная полоса базы общая с гражданским аэропортом имени Франса Кайсиепо.

Несмотря на отсутствие детализации запроса РФ, логика подсказывает, что Кремль заинтересован именно в использовании "Манухуа" как базы для самолетов дальнего действия, вроде Ту-95 и Ил-76.

"Пока не известны детали запроса России к Индонезии на получение авиабазы. Но если исходить из факта, что ранее россияне там давали запрос на посадку своих Ил-76 и Ту-95, то логично предположить, что Кремлю аэродром "Манухуа" в Индонезии нужен именно под стратегическую авиацию", - говорится в публикации.

Как отмечает Defense Express, такой шаг может свидетельствовать о стремлении России подготовиться к возможной эскалации в Тихоокеанском регионе - вероятно, в партнерстве с Китаем. Ведь географическое расположение "Манухуа" создает прямую угрозу для Австралии.

"Авиабаза "Манухуа" буквально "нависает" над Австралией", - отмечают эксперты.

Намерение Москвы сложно объяснить только попытками восстановить "великую государственность", ведь исторически влияние СССР на Индонезию было потеряно еще в 1965 году после смены власти. В 2022 году Индонезия отказалась от контракта на закупку российских Су-35С, выбрав французские истребители Rafale. В то же время в январе 2025 года Джакарта присоединилась к БРИКС, а в прошлом была одним из покупателей российской авиации.

Согласно данным The Military Balance 2024, в начале прошлого года Индонезия имела в своем арсенале два Су-27СК, три Су-27СКМ, два Су-30МК и девять Су-30МК2.

Что известно по Индонезии

Как писал УНИАН, Индонезия официально присоединилась к международному объединению БРИКС, как полноправный член. Она является четвертой страной мира по численности населения, и еще раньше выражала желание присоединиться к БРИКС ради продвижения интересов так называемого Глобального Юга.

Бразилия, которая председательствует в блоке в 2025 году сообщила, что вступление Индонезии было согласовано в 2023 году, но эта азиатская страна попросила отложить официальное присоединение и провести его уже после президентских выборов 2024 года.

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