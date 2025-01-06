В Индонезии проживает более 280 миллионов человек. Больше населения только в Индии, Китае и США.

Индонезия официально присоединилась к международному объединению БРИКС, как полноправный член. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Бразилии, которая сейчас председательствует в этой организации.

Индонезия, которая является четвертой страной мира по численности населения, ранее выражала желание присоединиться к БРИКС ради продвижения интересов так называемого Глобального Юга.

Бразилия, которая председательствует в блоке в 2025 году, заявила, что заявка Индонезии получила зеленый свет еще в 2023 году, но эта азиатская страна попросила отложить официальное присоединение к организации и провести его уже после президентских выборов 2024 года. В октябре Индонезия провела инаугурацию президента.

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"Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге", - заявило бразильское правительство.

Другие новости о БРИКС

Как писал УНИАН, после победы на президентских выборах Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС жесткими экономическими санкциями, если они не откажутся от намерения создать альтернативу доллару, как глобальной валюте.

Через неделю после этого министр иностранных дел Индии заверил, что БРИКС якобы совершенно не заинтересован в ослаблении доллара США.

Однако не так давно, в октябре, Россия открыто заявила о намерении создать новую систему международных банковских платежей на базе блока БРИКС, чтобы не зависеть от доллара.

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