Он уверяет, что РФ является угрозой для всего Альянса.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в случае конфликта между Россией и НАТО первыми пострадают страны Балтии и Польша.

Как пишет БЕЛТА, такое заявление прозвучало после его встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Нарышкин обвинил эти страны в "особой агрессивности" и "бряцании оружием", напомнив о намерениях Польши укрепить границы и разместить на своей территории ядерное оружие США:

"Они должны были бы понять (хотя пока не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, - это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран".

НАТО готовится к возможной войне

Как известно, Североатлантический Альянс хочет быть готовым к возможному нападению России. Страны усиливают свои оборонительные возможности и проводят масштабные учения.

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Согласно данным ряда СМИ и западных разведок, у НАТО есть несколько лет на подготовку к угрозе. Министерство обороны Дании расписало возможные сценарии и время, которое понадобится Кремлю на подготовку к новой войне.

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