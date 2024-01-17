Целью отправки соответствующего контингента Москва видит расширение своего влияния в Африке.

Государство-агрессор Россия формирует отряды так называемых "военных инструкторов" для дальнейшей отправки на территорию стран Африки.

"Настойчивый рекрутинг Москва проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности - во временно оккупированном Крыму. Контракты предлагают подписывать военным запаса оккупационной армии РФ - специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в украинской разведке, соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, соразмерной денежному обеспечению российских оккупантов, воюющих против Украины.

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В ГУР проинформировали, что наемников привлекают не только высокими заработками, но и возможностью избежать участия в войне против нашего государства, что предполагает высокие риски смерти.

"Целью отправки соответствующего контингента Москва видит расширение своего влияния в Африке", - заявили в разведке.

Россия ищет наемников для войны против Украины - последние новости

В центре национального сопротивления заявили, что россияне ищут наемников для войны в Украине на других континентах, оккупанты с этой целью готовят экспедицию в Африку.

Сейчас проводится рекрутинговая кампания в Курской области, во время которой планируется набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Он был создан на замену наемникам ЧВК "Вагнер", которые действовали в Африке, но были отправлены в зону "СВО".

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