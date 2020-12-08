Российские регионы будут надеяться на более справедливую систему в Москве, считает Шолль.

После ухода Владимира Путина с поста президента РФ развала России может не произойти.

Такой прогноз дал известный немецкий журналист Штефан Шолль, передает "Апостроф".

Мнение Шолля отличается от распространенного утверждения о том, что в России "все ненавидят Москву и при первой возможности республики начнут разбегаться".

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"Мне кажется, наоборот - регионы будут надеяться, что в Москве появится новая система более справедливая, менее централистская - и будут стараться на это влиять", - отметил он.

Журналист утверждает, что в России действительно много разных этносов, но сейчас нет таких конфликтов, как были вокруг Чечни, например, 20 или 30 лет назад, нет движений за независимость, которые имели бы достаточно сильную поддержку от населения.

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Автор: Юрий Годован