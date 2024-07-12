В частности, Россия нарастила производство крылатых ракет и танков.

Одним из ключевых вопросов юбилейного саммита НАТО была способность российской армии перевооружиться. Способность оборонно-промышленного комплекса РФ восстанавливаться становится все более "удивительной и тревожной", пишет Le Monde.

"В течение долгого времени союзники Украины ставили под сомнение способность Москвы восстановить свой арсенал по мере того, как война продолжалась, и, в частности, производить высокоточные ракеты. В начале конфликта все указывали на слабость российского оборонно-промышленного комплекса и его зависимость от технологий и комплектующих, импортируемых из западных стран. Но сегодня его способность восстанавливаться становится все более удивительной и тревожной", - говорится в статье.

Отмечается, что российская оборонная промышленность уже много месяцев перестраивается: переходит на режим 3х8 (три смены в день по восемь часов), увеличивает количество производственных линий и перезапускает законсервированные промышленные площадки.

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Также указывается на то, что санкции, введенные США и Европейским Союзом, безусловно, затруднили развитие российской оборонной промышленности в начале войны. Но с тех пор Москва частично смягчила западные санкции посредством тактики уклонения, отмечали ведущие аналитики.

В итоге, с начала года Россия превысила довоенный уровень производства и запасов крылатых ракет. Например, в 2023 году РФ производила шесть ракет "Искандер" 9М723 в месяц и имела в резерве 50 единиц, а с января 2024-го в резерве имеется уже 200 единиц. Это увеличение производства распространяется и на все другие категории ракет.

Как пишет издание, военные усилия России столь же значительны и в танковом сегменте. По оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), годовое производство может превысить отметку в 90 единиц, тогда как до февраля 2022 года РФ производила всего около 40 танков за год.

Чтобы поддержать свои военные усилия, Россия обратилась за поддержкой к странам-изгоям, таким как Иран и Северная Корея. Также, замедленная на какое-то время западными санкциями, Москва преуспела в создании новых цепочек поставок, играя на сложности определения точного назначения импортируемых товаров – гражданского или военного назначения. Первой страной, которая сыграла на этой двусмысленности, стал Китай. Продажи многих так называемых продуктов "двойного назначения" резко возросли, пишет издание.

"Одновременно с обеспечением безопасности своих цепочек поставок Москва инвестировала в расширение нескольких производственных площадок по производству боевых самолетов, ракет и беспилотников. Согласно спутниковым снимкам, дочерняя компания группы "Калашников" приобрела в январе 2023 года торговый центр в Ижевске, в 1200 километрах к востоку от Москвы, чтобы превратить его в завод по производству дронов-камикадзе "Италмас". А на снимках в Иркутске (Сибирь) видно, что участок, где производятся некоторые детали истребителя Су-30, был расширен двумя зданиями", - говорится в публикации.

Издание констатирует, что все эти усилия по развитию военной экономики России вынуждают Кремль идти на компромиссы: чтобы сохранить свои ресурсы, Москва приостановила действие ряда своих экспортных контрактов и выкупила запасные части, предназначенные для стран, которые по-прежнему сильно зависят от России в своих вооружениях.

Отмечается, что способность Москвы поддерживать эти усилия в течение долгого времени крайне сомнительна, но уже накопленные запасы показывают, что россияне приближаются к этой цели.

Производство оружия в России - актуальное

Напомним, на днях министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что Россия успешно восстановила свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас она производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине.

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва производила до 400 тысяч 152-мм снарядов в год, и с тех пор эта цифра выросла до 2 миллионов. Отмечается, что в Европе, например, годовой объем производства этого типа артиллерийских боеприпасов составляет менее 600 тысяч, а в США - ниже 350 тысяч.

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