Медики говорят, что у них нет информации о рождении детей.

Жительницу ЮАР, заявившую, что она родила сразу 10 детей, поместили в психиатрическую больницу.

Об этом пишет New York Post.

37-летнюю Госиаме Тамару Ситхол, попавшую в заголовки газет по поводу предполагаемых рекордных родов, доставили ​​в психиатрическую больницу.

"Медицинское обследование показало, что беременности не было. Также нет никаких физических шрамов, указывающих на недавнее кесарево сечение", - сказал источник.

Читайте такжеВ ЕС осудили новый закон Венгрии против ЛГБТЕе адвокат Рефилоэ Мокоэна заявила, что Ситхол содержат в больнице против её воли.

Госиаме твердо убеждена, что находится в здравом уме.

Местные чиновники здравоохранения также заявили, что у них нет никаких записей о рождении такого количества детей в частных или государственных учреждениях региона.

Отмечается, что муж женщины предпринял несколько попыток навестить её, но она не раскрыла местонахождение и состояние своих детей.

Женщина родила десять детей

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 37-летняя Гозиам Тамара Ситхол из провинции Гаутенг в ЮАР родила сразу десятерых детей.

Однако южноафриканское правительство сообщало, что не может отыскать мать-героиню и подтвердить факт рождения.

Если информация о рождении окажется правдой, южноафриканка побьет рекорд жительницы Мали по количеству детей, появившихся на свет в одних родах.

Позже муж Гозиам завил, что не верит в рождение детей и требует доказательств.

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Автор: Людмила Жерновская