Он будет рад, если Вашингтону удастся заключить с Москвой экономические соглашения.

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в заключении с Российской Федерацией определенных соглашений об экономическом развитии.

Об этом во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил новый американский лидер Дональд Трамп. Он также отметил, что Российская Федерация, как и Украина, имеет огромные запасы редкоземельных минералов:

"Мы пытаемся заключить некоторые соглашения об экономическом развитии. У них есть много вещей, которые мы хотим. Посмотрим. Я имею в виду, что не знаю, будет ли это реализовано, но мы были бы рады иметь возможность сделать это, если бы мы могли".

США заинтересованы в полезных ископаемых

Напомним, Вашингтон и Киев ведут переговоры о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для разработки украинских минеральных ресурсов.

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По данным СМИ, Украина ожидает, что вопрос гарантий безопасности, который является важным для Киева, будет обсуждаться уже во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Между тем кремлевский правитель Путин также заявил о готовности РФ сотрудничать с США в области редкоземельных металлов. Он предложил и ресурсы, которые находятся на оккупированных территориях Украины.

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