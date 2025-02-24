Соединенные Штаты Америки очень сильно сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение о поставках энергоресурсов.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на знакомый с ходом переговоров источник в Украине. По его словам, Киев изъял из проекта соглашения наиболее проблемные моменты и надеется, что они будут обсуждены во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа:
"С нашей стороны все готово. Мы завершили работу над проектом. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. В итоге, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Отдельно предусмотрено соглашение о том, как он будет работать".
Как отметил собеседник, Украина надеется, что вопрос гарантий безопасности вынесут на рассмотрение лидеров во время церемонии подписания соглашения. Сейчас Киев ждет ответа американской стороны.
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США
Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон находятся на финальном этапе переговоров по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым.
Сначала президент Владимир Зеленский отказался подписать предложенное соглашение, объяснив это отсутствием гарантий безопасности для Украины, несправедливыми условиями распределения доходов и юридическим несовершенством документа.
Также украинский лидер обратил внимание на то, что предыдущая военная помощь от США предоставлялась как грант, а не как заем, поэтому требование компенсации в виде доли украинских ресурсов является необоснованным.