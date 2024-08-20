Это были последние испытания перед первым пуском, который планировали осуществить в этом году.

Первая ступень новой ракеты RFA One от немецкой компании Rocket Factory Augsburg (RFA) взорвалась 19 августа во время проведения статических огневых испытаний. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Испытания состоялись на Шетландских островах (Великобритания). Судя по видео, во время тестов произошел взрыв одного из двигателей.

Это стало очень неприятной неудачей Rocket Factory Augsburg, ведь авария произошла именно тогда, когда компания приближалась к своему первому запуску. Его планировали осуществить в третьем квартале 2024 года.

Видео дня

Напомним, в мае RFA успешно провела статические огневые испытания своей ступени: на тот момент на ней были установлены четыре из девяти двигателей Helix. Впоследствии Rocket Factory Augsburg установила на аппарат все девять двигателей.

Известно, что ракета RFA One должна получить три ступени. На второй и третьей установлено по одному двигателю.

Ракета должна выводить на низкую околоземную орбиту 1600 кг грузов. При этом цена запуска будет составлять всего 3 млн евро, что делает ракету потенциально конкурентоспособной на мировом рынке.

Космические ракеты-носители - наиболее важное

Внимание мировой ракетно-космической индустрии сейчас приковано к испытаниям сверхтяжелой системы Starship, разработанной SpaceX Илона Маска. Благодаря полной многоразовости, эта ракета может полностью изменить рынок космических пусков.

Впрочем, даже со "старой" Falcon 9 компания SpaceX демонстрирует впечатляющие успехи. Напомним, недавно ракета-носитель установила новый рекорд многоразового использования.

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