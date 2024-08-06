Он отмечает, что не всегда полностью подготовка украинских военнослужащих соответствует той, которую проводят для иностранных военных.

Российская агентура в Великобритании пытается узнать, сколько украинских солдат проходят обучение в этой стране и каким навыкам их там обучают. Такое мнение в эфире Radio NV высказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"Это уже такая, знаете, тотальная возможность использовать какие-то технические средства для того, чтобы получить ту или иную информацию. А возможно, они действительно что-то узнают о тактике. А возможно, какая-то будет информация о количественном составе. Возможно, будет понятно..., на каком уровне идет подготовка", - сказал Ягун.

Он добавил, что не всегда полностью подготовка украинских военнослужащих соответствует той, которую, например, проводят в Соединенном Королевстве для собственных солдат.

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"Потому что есть там определенные уровни, к которым даже не допускают украинских военнослужащих. Потому что эти уровни достаточно высокие и надо годами идти к тому, чтобы подняться к ним. А идет просто базовая подготовка тех или иных направлений. В первую очередь, это касается пехотных подразделений, это касается подразделений штурмовых войск. Имеется в виду, десантных, возможно, морская пехота", - отметил экс-заместитель председателя СБУ.

Россияне шпионят за обучением украинцев в Британии

Ранее издание The Times со ссылкой на инструкцию, распространенную среди британских военнослужащих, отметило, что британских солдат предупредили, что российские шпионы могут запускать беспилотники над британскими военными базами с целью получения информации об украинских войсках.

Отмечается, что российские спецслужбы проявили "значительный" интерес к операции "Интерфлекс" - кодовому названию подготовки 34 тыс. украинских новобранцев.

Кроме того, речь идет о том, что кроме полетов беспилотников над военными базами, российские агенты обращались к армейским инструкторам как в Интернете, так и лично, чтобы получить информацию.

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