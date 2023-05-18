В Мачулищи перебазировано 10 истребителей ВКС РФ / Минобороны Российской Федерации / Facebook

РФ резко увеличила группировку военных истребителей Су-34 и Су-30 на белорусском аэродроме "Мачулищи". Напомним, что после серии взрывов 26 февраля Москва перебазировала самолеты с территории объекта.

"Обратная" передислокация авиации произошла в промежутке 11:20-13:10 сегодняшнего дня: ВКС РФ подняли с аэродрома "Барановичи" 8 истребителей Су-34 и 2 истребителя Су-30СМ, фиксирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".  

"На текущий момент, все 10 истребителей находятся на аэродроме "Мачулищи". Продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

В "Мачулищи" перебазировано 10 истребителей ВКС РФ / фото t.me/Hajun_BY

В "Гаюн" вычислили, сколько войска РФ будут находиться в Беларуси

Напомним, что ранее мониторинговая группа получила данные о госзакупках услуг по вывозу мусора на полигонах, где разместились войска РФ. Это позволило вычислить, что эшелоны вражеских войск не покинут территорию Беларуси минимум до конца 2023 года. 

По данным "Гаюнов", основные места скопления оккупантов - полигон "Обуз-Лесновский" в Барановичском районе и полигон "Лепельский" в Витебской области. Ранее в ГУР отмечали, что в Беларуси, ориентировочно, находится группировка из 9 тысяч российских военных.

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