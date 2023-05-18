Внезапная передислокация самолетов СУ-34 и Су-30 произошла сегодня утром.

РФ резко увеличила группировку военных истребителей Су-34 и Су-30 на белорусском аэродроме "Мачулищи". Напомним, что после серии взрывов 26 февраля Москва перебазировала самолеты с территории объекта.

"Обратная" передислокация авиации произошла в промежутке 11:20-13:10 сегодняшнего дня: ВКС РФ подняли с аэродрома "Барановичи" 8 истребителей Су-34 и 2 истребителя Су-30СМ, фиксирует мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"На текущий момент, все 10 истребителей находятся на аэродроме "Мачулищи". Продолжаем следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

В "Гаюн" вычислили, сколько войска РФ будут находиться в Беларуси

Напомним, что ранее мониторинговая группа получила данные о госзакупках услуг по вывозу мусора на полигонах, где разместились войска РФ. Это позволило вычислить, что эшелоны вражеских войск не покинут территорию Беларуси минимум до конца 2023 года.

По данным "Гаюнов", основные места скопления оккупантов - полигон "Обуз-Лесновский" в Барановичском районе и полигон "Лепельский" в Витебской области. Ранее в ГУР отмечали, что в Беларуси, ориентировочно, находится группировка из 9 тысяч российских военных.

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