Беларусь сегодня хаб для возобновления и подготовки противников для войны в Украине, отметили в ГУР Минобороны.

В Беларуси сейчас находятся около 9 тысяч российских оккупантов.

Беларуская территория "сегодня такой хаб для возобновления, тренировки, для подготовки орк*в для войны в Украине", рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Freedom.

По его словам, россияне и, в частности российские военные, считают себя особой группой и остальные люди, в том числе беларусы, для них - люди второго сорта. Представитель ГУР добавил, что между российскими и беларускими военными есть накал, и он только будет увеличиваться.

"Российских оккупантов в Беларуси около 9 тысяч находится и да, действительно, используются и беларуские полигоны для тренировок и обучения так называемых частично мобилизованных и, в том числе госпитали и больницы для того, чтобы лечить раненых в Украине рашистов, поскольку система медицины в самой России не вытягивает ни военная, ни гражданская по количеству раненых…", - сказал Юсов.

Сотрудничество России и Беларуси во время войны в Украине - что нужно знать сейчас

Беларусь позволила россиянам со своей территории вторгнуться в Украину. Кроме того, с беларуской земли не раз били по нашей территории. Позже в Беларусь для обучения прибыли российские мобилизованные. В Беларуси постоянно проводятся военные учения.

Осенью 2022 года Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что между военными России и Беларуси были неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к беларусам.

В конце декабря в Госпогранслужбе Украины утверждали, что в Беларуси находятся более 10 тыс. солдат РФ, и такого количества сил противнику не хватит для нового наступления на нашу страну.

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