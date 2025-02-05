Рябков отметил, что первый шаг в "нормализации отношений" между РФ и США якобы должен сделать Вашингтон.

Россия готова договариваться с Соединенными Штатами Америки по вопросу войны в Украине "в режиме жесткого торга".

Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков, сообщает пропагандистское СМИ "Риа-Новости". Российский дипломат заявил, что говорить будут "с учетом реалий на земле":

"Россия готова договариваться с США "в режиме жесткого торга" с учетом реалий на земле в ситуации вокруг Украины, выбор за Трампом", – сказано в сообщении.

Видео дня

При этом Рябков подчеркнул, что первый шаг в "нормализации отношений" между РФ и США якобы должен сделать Вашингтон.

Война РФ против Украины: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ вновь собирается разместить войска на территории Беларуси и втянуть эту страну в войну. Он призвал международных партнеров увеличить расходы на оборону и поддержать нашу страну, чтобы остановить российского правителя Путина.

Кроме того, по словам украинского президента, в ближайшее время России не удастся вытеснить ВСУ с территории Курской области. Зеленский отметил, что когда дело дойдет до дипломатического урегулирования окончания войны, "мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян к Украине по Курскому направлению".

Вас также могут заинтересовать новости: