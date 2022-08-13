На снимках видны выгоревшие участки.

Результаты "вспышек" на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси показали со спутника. На снимках видны следы пожара.

Соответствующие фото обнародовала в Twitter-аккаунте компания Maxar Technologies.

Отмечается, что снимки сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после происшествия, когда на аэродроме были "взрывы и вспышки".

На фото хорошо видны следы от пожара. При этом по очертаниям похоже, что на главной взлетно-посадочной полосе сгорел самолет. Кроме того, рядом видно выгоревшие растения.

Взрывы и "вспышки" на аэродроме "Зябровка" - что известно

Ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны "вспышки" на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее восьми "вспышек".

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

Позже спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что украинские военные полагаются на партизанское движение в Беларуси.

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