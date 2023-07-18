Глава Минобороны отметил, что эта встреча показала непоколебимую поддержку Украины со стороны партнеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел краткие итоги 14-го заседания в формате "Рамштайн". Ключевыми темами стали новые поставки оружия и оборудования, необходимого для освобождения территорий Украины.

Как отметил министр в Twitter, эта встреча показала непоколебимую поддержку Украины со стороны партнеров. Он отметил, что фокус заседания был на средствах ПВО, боеприпасах и броне.

Также он объявил о создании новых инициатив и развитии ІТ-коалиции, шаги по воплощению которой представили премьер-министр Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Кроме того, Резников поблагодарил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса и "всех литовских друзей" за инициативу по созданию коалиции по разминированию.

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"Отдельная благодарность большому другу Украины и моему другу главе Пентагона Ллойду Остину за лидерство в беспрецедентной коалиции против зла. Вместе мы тяжело работаем, чтобы достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего", – резюмировал Резников.

Заседание в формате "Рамштайн"

С апреля 2022 года министры обороны десятков стран мира собираются на встрече, где обсуждают предоставление Украине разнообразной помощи, среди которой, в частности, танки, средства ПВО, разнообразная военная техинка и тому подобное. Последняя такая встреча состоялась во вторник, 18 июля.

Накануне встречи министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Сообщалось, что это заседание должно было сосредоточиться на краткосрочных потребностях Украины в отношении противовоздушной обороны и снарядов, а также на поддержке и тыловом обеспечении нашей страны в долгосрочной перспективе.

В начале заседания 18 июля глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что ВСУ перехватили инициативу на поле боя. Он также добавил, что Штаты не прекратят поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии и защите ее граждан.

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