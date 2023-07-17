Министр не стал уточнять, что именно будет обсуждаться на следующей встрече.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что следующее заседание "Рамштайн" состоится во вторник, 18 июля. Это будет уже 14-я встреча в этом формате.

В своей колонке для LIGA.net министр отметил, что после саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако встречей Североатлантического Альянса Резников остался доволен.

"Напомню, относительно каждого вида иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал министр. В то же время он не стал уточнять, что именно будет обсуждаться на следующей встрече.

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Встречи в формате "Рамштайн"

На встречах в формате "Рамштайн", первая из которых состоялась в апреле 2022 года, министры обороны разных стран обсуждают вопрос предоставления Украине помощи для противостояния российскому вторжению.

Всего таких заседаний состоялось уже 13. Последнее проходило в Брюсселе 15 июня 2023 года. По его итогам министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что несколько стран активизировали свои обязательства по поддержке Украины. В частности, Канада обязалась выделить еще 500 миллионов долларов на пакет поддержки для Украины. В то же время Соединенные Штаты, Великобритания, Дания и Нидерланды профинансируют закупку ракет для средств ПВО.

Были хорошие новости и в вопросе защиты украинского неба. Министр обороны Алексей Резников заинтриговал заявлением о "коалиции птичек" для ВСУ. Страны-партнеры дали обязательства по подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

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