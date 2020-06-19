"Репрессии нарастают": два кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов

Юрий Губаревич заявил, что прекращает участие в предвыборной кампании из-за несогласий с тем, что происходит в стране.

Александр Таболич и Юрий Губаревич решили снять свои кандидатуры с президентских выборов в Беларуси.

Об этом сообщает TUT.BY.

Губаревич заявил, что прекращает участие в предвыборной кампании из-за несогласий с тем, что происходит в стране. По его словам, целью его инициативной группы было привлечение внимания к небезопасности проведения выборов во время пандемии.

«Однако репрессии нарастают с каждой неделей. Не осталось и частички законности», - сказал он.

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В свою очередь Александр Таболич заявил, что его группа не сумела собрать необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.

По его словам, он поддержит того кандидата, который будет иметь близкую ему и его коллегам «позицию по сохранению и защите независимости» страны, а также «по сохранению традиций и национальных ценностей».

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов продлится с 5 по 14 июля.

Критики Александра Лукашенко указывают, что никакие белорусские выборы за последние 20 лет нельзя назвать свободными или справедливыми.

В центре столицы Беларуси Минска 18 июня состоялся почти 7-часовой пикет представителей оппозиции за поддержку арестованных активистов.

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