Сотни миллионов долларов: Израиль будет продавать коноплю в другие страны

Решение приняли еще в начале 2019 года и только сейчас утвердили окончательно.

Власти Израиля разрешили продавать марихуану в другие страны. По прогнозам, эта индустрия принесет стране сотни миллионов долларов дохода.

Министр экономики Эли Коэн подписал соответствующий указ, сообщает издание The Times of Israel.

Это решение кабинет министров принял еще в январе 2019 года, но с тех пор оно проходило необходимое обсуждение в специальном комитете министерств финансов и здравоохранения.

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Чиновники сделали всю необходимую документацию. Экспортерам каннабиса нужно получить специальное разрешение от израильского Минздрава на то, чтобы продавать его другим странам.

Как известно, с 2017 года в Израиле легализовано использование продуктов этого растения в медицинских целях и частично декриминализировано рекреационное употребление.

Как сообщал ранее УНИАН, ученым удалось обнаружить смесь сорняков, содержание каннабиноидов в которых может в 30 раз превышать его содержание в известном каннабисе. Уточняется, что соединения были идентифицированы и выведены из итальянского сорта каннабиса.