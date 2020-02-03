Ученые нашли сорняки, которые в 30 раз мощнее известного каннабиса

По словам исследователей, подобный каннабиноид ранее никогда не обнаруживался в природе.

Ученым удалось обнаружить смесь сорняков, содержание каннабиноидов в которых может в 30 раз превышать содержание в известном каннабисе.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеУченые научили дрожжи производить каннабисУточняется, что соединения были идентифицированы и выведены из итальянского сорта каннабиса.

«Работа эндоканнабиноидной системы заключается в том, чтобы поддерживать наше тело в гомеостазе или равновесии, и оно регулирует все: от сна до аппетита, от воспаления до боли и многого другого. Когда человек курит марихуану, ТГК подавляет эндоканнабиноидную систему, привязываясь к каннабиноидным рецепторам и нарушая их способность связываться между нейронами», – говорится в материале.

Отмечается, что новое открытие заставило ученых задуматься над тем, почему некоторые сорта каннабиса обладают более сильным эффектом.

По словам исследователей, подобный каннабиноид ранее никогда не обнаруживался в природе.

«Исторически многие из наших лекарств были получены или вдохновлены натуральными продуктами. Новые соединения дадут ученым новый прорыв в биологических науках», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в Канаде установили первый в мире аппарат по выдаче безопасной дозы наркотика.