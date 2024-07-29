Ранее Путин заявил, что РФ развернет ракеты средней и малой дальности, если США реализуют планы по размещению собственных ракет на территории Германии.

На размещение крылатых ракет Tomahawk на территории Германии Россия может в очередной раз ответить угрозами ядерного оружия. Об этом заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап в интервью Radio NV.

"Россия может ответить угрозами ядерного оружия. Вообще это заявление (Путина) выглядит как-то не совсем понятно. Потому что, я очень хорошо помню то ли 2003, то ли 2005 год, какое-то было очередное обострение с западными европейцами. Не помню, что именно. Но очень хорошо помню, что они говорили, что мы тогда в Калининградской области расположим "Искандеры", которые бьют на 500 км. Еще и "Искандеров" не было, но они уже тогда говорили, что вот мы их разрабатываем, что они проходят испытания, мы их расположим, и все европейские столицы будут под огневым контролем", - пояснил эксперт.

Также, по словам Криволапа, в будущем Украина может получить еще много видов вооружения третьего-четвертого поколения, которое сможет использовать против России.

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"Главное, что у нас тренд на рост, а у них тренд понятно куда", - добавил он.

"Ракетное" обострение между РФ и Западом

Ранее в Белом доме заявили, что с 2026 года США начнут размещать на территории Германии ракетные системы, включая крылатые ракеты Tomahawk и ракеты ПВО SM-6.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ развернет ракеты средней и малой дальности, если США реализуют планы по размещению собственных ракет на территории Германии.

По словам Путина, если эти планы будут реализованы, важные объекты государственного и военного управления РФ окажутся в зоне досягаемости американских ракет. В частности диктатор сослался на то, что подлетное время американских ракет будет составлять около 10 минут. Также он подчеркнул, что эти ракеты могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Великобритания рассматривает возможность разработать ракеты дальнего радиуса действия против ядерного оружия. Они будут доставать цели на расстоянии 3200 км

Reuters проанализировал, насколько опасны новые ракетные гонки между США и Россией.

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